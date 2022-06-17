انتشال "جثة ثانية" من أسفل ركام المنزل المنهار فى الوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، جثة لشخص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتها سيارة إسعاف للمستشفى، وتمكن رجال الإنقاذ منذ قليل من انتشال جثة سيدة مسنة من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بـ(1) حارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر، بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له إخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .