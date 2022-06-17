اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 08:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع:"بناء الإنسان المصرى..مشروع الجمهورية الجديدة"

الجمعة، 17 يونيو 2022 07:00 م
اليوم السابع:"بناء الإنسان المصرى..مشروع الجمهورية الجديدة" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " بناء الإنسان المصرى.. مشروع الجمهورية الجديدة"، وفيه: التخطيط: الدولة توجه ما يزيد على 1.88 تريليون جنيه لبناء الإنسان.. 572 مليارا على قطاع الصحة.. 52.4 مليار لهيئة الأبنية التعليمية ونصيب محافظات الصعيد 34% .. 309 مليارات استثمارات حكومية فى قطاع الخدمات الشبابية 05 والثقافية.. إنشاء 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا.. وتطوير وإنشاء 8 مدن شبابية.

 

وداخل العدد

ـ الرئيس السيسى: نسعى لوضع مصر فى  المركز الأول لجذب الاستثمارات فى أفريقيا.

 

ـ الحكومة تنفى محاولات اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بإبرة.

 

ـ "فيفا" يوثق رحلة محمد صلاح من نجريج إلى العاملية.

 

ـ صادرات منتجات البترول تتجاوز مليار دولار فى شهر واحد بزيادة 128%.

 

ـ صندوق التنمية المحلية يمول 3189 مشروعا صغيرا باستثمارات 6.36 مليون جنيه.

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


السيسى

الرئيس السيسى

محمد صلاح

التخدير بابرة

اخبار عاجلة





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة