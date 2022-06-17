الولايات المتحدة ترصد 84 إصابة بجدرى القردة

كتب محمد جمال

رَصَدَتِ الولاياتُ المتحدةُ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 84 إصابةً بجدرى القردة فى تسع عشرة ولايةً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأَوَضَحَتْ مراكزُ السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) أمس، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ رُصِدَتْ في ولاية أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيفادا، ونيويورك، وأوهايو، وأكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.

من ناحية أخرى، كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، أنها ستعيد تسمية جدري القرود لأنه عنصري وتمييزي تجاه إفريقيا، لجدري القرود نوعان معترف بهما رسميًا، غرب إفريقيا ووسط إفريقيا، يجادل العلماء بأن ربط المرض بهذه المناطق هو أمر عنصري وتمييزي، يقولون إن الفاشية الدولية الحالية يجب أن تسمى بدلاً من ذلك MPXVB.1

تنصح إرشادات منظمة الصحة العالمية بعدم ربط الفيروسات بالمناطق لمنع رد الفعل العكسي، ستتم إعادة تسمية جدري القرود بعد دعوات لمصطلح جديد "غير تمييزي وغير موصم بالعار"، مضيفة، إنه سيتم الإعلان عن الأسماء الجديدة في أقرب وقت ممكن."

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة عندما حدث تفشي لمرض يشبه الجدري في القردة التي تم الاحتفاظ بها للبحث في عام 1958، مضيفة، ينقسم نظام التسمية الخاص بها حاليًا إلى نوعين، إصدار غرب إفريقيا وإصدار إفريقيا الوسطى أو حوض الكونغو، لكن الخبراء يريدون استبدالها بأرقام، مثل MPXV1 وMPXV2 وما إلى ذلك.

تتعارض تسمية الفيروسات جغرافيًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية بسبب المخاوف من أنها قد تؤدي إلى رد فعل عنيف أو عنصرية محتملة، ولهذا السبب، لم يُطلق على فيروس كورونا اسم فيروس ووهان التاجي، على الرغم من نشأته في المدينة الصينية التي تحمل الاسم نفسه.

في ورقة بحثية نُشرت الأسبوع الماضي، ادعى الخبراء أن النوع الجديد يجب أن يسمى MPXV ويجب الإشارة إلى الأنساب باسم A ، A.1 ، A.1.1 ، B.1.

أعطوا أربعة أمثلة بسبب البيانات التي تظهر أن سلالة غرب إفريقيا قد تطورت بشكل طفيف، بناءً على العينات التي تم جمعها في حالات تفشي صغيرة بين البشر على مدى السنوات القليلة الماضية.

سيكون نظام التسمية مشابهًا للنظام المستخدم لمتغيرات كورونا مثلOmicron ، حيث تعرضت بريطانيا لموجة BA.2 وتشهد الآن زيادة طفيفة في حالات BA.4 و BA.5.

قال العلماء إن إحدى فوائد التخلي عن المصطلحات الجغرافية ستشجع الدول على مواصلة المراقبة ورفع ناقوس الخطر عند اكتشاف أمراض جديدة، بدلاً من ربط اسمها بها بشكل سلبي.

تقع مسؤولية إعادة تسمية جدري القرود في الواقع على عاتق اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات، وهي لجنة مكلفة بوضع العلامات الرسمية على مسببات الأمراض، ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها مخاوف بشأن جدري القرود والعنصرية.

في الشهر الماضي، حثت جمعية الصحافة الأجنبية، إفريقيا، وهي هيئة إعلامية للصحفيين في القارة، وسائل الإعلام الغربية على التوقف عن استخدام صور السود إلى جانب قصص جدري القرود التي تصف تفشي المرض في أوروبا وأمريكا الشمالية، واتهموا هذه المنافذ بإدامة "الصور النمطية السلبية التي تمنح الكارثة للعرق الأفريقي وامتياز الحصانة للأعراق الأخرى".

وبدلاً من ذلك، حثوا التقارير المتعلقة بجدري القرود على استخدام صور المستشفيات في بلدانهم بدلاً من ذلك، أو الصور الرسومية للفيروس نفسه.

وقالت الصحيفة، إن الدعوات لإعادة تسمية جدري القرود على غرار تلك التي تم إجراؤها بخصوص كورونا بعد أن بدأ الناس، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الإشارة إليه على أنه فيروس الصين أو ووهان في عام 2020، بعد فترة وجيزة من بدء انتشار الفيروس دوليًا.

وعدت منظمة الصحة العالمية (WHO) بإعلان اسم جديد للفيروس المسبب للطفح الجلدي، المتوطن في إفريقيا، "في أقرب وقت ممكن"، بالإضافة إلى إعادة تسمية العامل الممرض الفعلي نفسه، فمن المرجح أن تكون السلالات مكتوبة بحروف، مثل A أو B ، لإزالة أي ذكر لأجزاء من إفريقيا حيث تم رصدها لأول مرة.

وقع أكثر من 30 باحثًا الأسبوع الماضي ورقة موقف تفيد بوجود "حاجة ملحة" لتغيير اسمها نظرًا لتفشي المرض الحالي، والذي أصاب الرجال المثليين وثنائيي الجنس بشكل أساسي، لقد اجتاحت العالم بالفعل لضرب 45 دولة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال.