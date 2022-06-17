وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و817 حالات.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 63 ألفا و63 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و682 ألفا و697 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7985 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.