اليوم السابع
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الكنيسة تنظم قافلة طبية بمستشفى الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.. صور وفيديو

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:12 م
الكنيسة تنظم قافلة طبية بمستشفى الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.. صور وفيديو جانب من القافلة
كتب ـ محمد الأحمدى

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نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قافلة طبية مجانية لخدمة جميع المواطنين مسلمين وأقباط بمستشفى الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وذلك تحت رعاية  الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، والمهندس وليد المعداوي رئيس حي المعصرة والعميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة.

وبدأت القافلة في الواحدة من ظهر الجمعة وتنتهى في السادسة من مساء نفس اليوم.

وتشمل القافلة جميع التخصصات الطبية "جلدية وأنف وإذن وجنجرة وعظام وأوعية ودموية وباطنة ومناعة ومسالك بولية ومخ وأعصاب وأمراض نفسية وعصبية وعلاج الإدمان بأنواعه وصدرية وغيرها".

وتستمر القافلة لمساء نفس اليوم لضمان الوصول لأكبر عدد من راغبي تلقي العلاج، موضحا أن المستشفى المكان الأنسب لوجود تجهيزات طبية قد تصل في بعض الأحيان لمستوى إجراء العلميات الجراحية لكل التخصصات البالغ عددها نحو سبعة عشر تخصصا طبيا وكذا ضمان إمكانية متابعة حالات بعد انتهاء قافلة. 

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 دخول المواطنين 

 

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 جانب من دخول المواطنين 

 

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 انتظار المواطنين 

 

 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مؤسسه الرجاء

قافله طبيه



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