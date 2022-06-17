قال قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال تونى رداكين، إن روسيا خسرت الحرب فى أوكرانيا من الناحية الاستراتيجية .
وأضاف الأدميرال رداكين - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر 25% من القوة البرية لروسيا مقابل تحقيق مكاسب "ضئيلة" فقط، مشيرا إلى أن روسيا تنفد من الجنود والصواريخ المتقدمة ولن تتمكن أبدا من الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل .
وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، إن "هذا خطأ فادح من قبل روسيا، لقد خسرت استراتيجيا بالفعل"، لافتا إلى أن "الناتو أقوى، فنلندا والسويد تسعيان إلى الانضمام".
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