وأضاف الأدميرال رداكين - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر 25% من القوة البرية لروسيا مقابل تحقيق مكاسب "ضئيلة" فقط، مشيرا إلى أن روسيا تنفد من الجنود والصواريخ المتقدمة ولن تتمكن أبدا من الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل .

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، إن "هذا خطأ فادح من قبل روسيا، لقد خسرت استراتيجيا بالفعل"، لافتا إلى أن "الناتو أقوى، فنلندا والسويد تسعيان إلى الانضمام".