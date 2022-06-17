القابضة للمياه: ورشة عمل آليات تفعيل دليل الإجراءات الموحد للعلاقات العامة

كتب أحمد حسن

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل "آليات تفعيل الدليل الموحد العلاقات العامة "، بمشاركة مديري عموم العلاقات العامة بالشركات التابعة ومديري إدارات دعم النزاهة، بهدف الانتهاء من إعداد النماذج الخاصة بالعمليات الموجودة بالدليل ومناقشة مؤشرات قياس الأداء للعمليات والتي يتم تنفيذها من قبل العلاقات العامة بالشركة القابضة والشركات التابعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتوحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في كافة المجالات.

وأكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة علي أهمية التعاون بين ادارات دعم النزاهة والعلاقات العامة وأهمية وجود إجراءات عمل موحده بين الشركات التابعة كخطوة للتطوير من أداء الإدارات في كافة المجالات.

وأكدت هناء عامر مدير عام العلاقات العامة بالشركة القابضة، أن الهدف من الورشة توحيد إجراءات ونماذج العمل ومؤشرات قياس الأداء والعمل من خلال مجموعة من الأهداف الخاصة بإدارات العلاقات العامة علي مستوى 25 شركة تابعة مما ينعكس إيجابيًا على الشركات وعلى دور العلاقات العامة في تعزيز التواصل مع العاملين وتحسين الصورة الذهنية للشركات.

وأكد أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية دليل الإجراءات بالنسبة للعلاقات العامة في توحيد المفاهيم وآليات العمل كخطوة هامة من خطوات تطبيق مبادئ دعم النزاهة والشفافية كما يعد الدليل النواة لتطبيق نظام جودة مطابق للمعايير والمواصفات الدولية على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.