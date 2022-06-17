العراق: العثور على عبوة ناسفة على أحد جانبي الطريق بين بغداد وصلاح الدين

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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، العثور على إحدى العبوات الناسفة على أحد جانبي الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة صلاح الدين الواقعة في وسط البلاد.

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن القوات الأمنية قامت فور العثور على عبوة ناسفة على أحد جانبي الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين بقطع الطريق أمام السيارات والمارة لحين وصول خبراء المتفجرات إلى الموقع.

وأضاف أن خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال مفعول العبوة الناسفة وفق الإجراءات القياسية بدون وقوع أي حوادث تذكر، مشيرا إلى أن القوات قامت فور إبطال مفعول العبوة بفتح الطريق أمام المارة والسيارات.