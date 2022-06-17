الطرق الصحيحة لتناول الفواكه المجففة والمكسرات في الصيف

كتبت فاطمة خليل

الفواكه المجففة غنية بالفوائد الصحية للجسم، لكن تولد الفواكه المجففة الكثير من الحرارة في الجسم، لذلك يجب تجنبها خلال فصل الصيف، في هذا التقرير نقدم نصائح لتناول الفواكه المجففة بطريقة صحيحة في الصيف، بحسب موقع "health".

فوائد الفواكه المجففة في الصيف



الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية والدهون الجيدة والبروتينات والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ب والألياف، وهي مفيدة جدًا للجسم.

الطريقة الصحيحة لتناول الفواكه المجففة والمكسرات في الصيف:

1. عين الجمل في الصيف



يحتوي عين الجمل على مستويات عالية من الحديد والكالسيوم والنحاس وأحماض أوميجا 3 الدهنية في الصيف ، لا يجب تناولها إلا بعد نقعها طوال الليل.

2. التين في الصيف



يُعتقد أنه لا يمكن تناول التين إلا في فصل الشتاء لأن تأثيره شديد السخونة في الصيف ، يمكنك تناول حبتين من التين يوميًا، والتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية.

3. اللوز في الصيف



لتجنب حرارة الجسم خلال فصل الصيف، انقع الفواكه الجافة طوال الليل تناول اللوز دون نقعه أولاً يمكن أن يسبب حرارة في الجسم ، مما قد يؤدي إلى حالات أخرى مثل البثور لذلك ، انقعها في الصيف ، وسوف تكفي 4-5 حبات من اللوز طوال اليوم.

4. الزبيب في الصيف



الزبيب صحي للغاية بالنسبة لك ومع ذلك ، يمكن أن يسبب حرارة في الجسم في الصيف تناول الزبيب بعد نقعه في الماء.