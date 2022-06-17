الطب البيطرى يحصن 45540 طائرا بكفر الشيخ ولجنة تجرى معاينة لمجزر بالأقصر

كفر الشيخ- محمد سليمان - الأقصر أحمد مرعى

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 45540 طائرا ضد الأمراض الوبائية، 4400 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، 15000 طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير 8 أسواق، و 19 رياشة، ومعاينة 3 مزارع، وسحب 32 عينة ما قبل البيع، بإجمالى 13500 طائر، واستخراج 6 تصاريح نقل طيور، بالإضافة إلى عمليات التقصى النشط بـ 10 منازل وجمع 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال مدير عام الطب البيطري، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومى ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

شهدت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لمعاينة مجزر دواجن بالمنطقة الصناعية بالأقصر ومعاينة مجزر القرنة الآلي، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتوفير خدمات المجازر الحكومية للمواطنين.

وقام مسئولو اللجنة بعمل جولة لتفقد ومعاينة مجزر القرنة الآلي، وإعداد تقرير عن أعمال اللجنة وعمل التوصيات اللازمة من أجل سرعة الانتهاء من استكمال التجهيزات، وترخيص المجزر واستصدار القرار الوزارى الخاص بتشغيله، وذلك بمشاركة كل من الدكتور محسن عبد الحميد والدكتور ميلاد يوسف من الإدارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات، وحجازى محمد النحاس نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، والدكتور وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش.

وشارك فى أعمال اللجنة كل من الدكتورة سماح رضا من قسم التفتيش، وجمال الدين عبد الماجد مدير إدارة البيئة بالأقصر، وطه فهمى يوسف مراقب عام الصحة بالأقصر، وايمان على عبد الحميد مدير إدارة البيئة بالقرنة، ورامى صبحى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القرنة.

وفى نفس السياق قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات تفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات، وتحت إشراف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، وجرى تنظيم حملة تفتيشية موسعة بمعرفة كل من الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وذلك بالاشتراك مع النقيب ناجى على شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أن اللجنة تمكنت من ضبط 70 كيلو جراما مضبوطات، تضمنت 34 كيلو جراما لحوم ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أى أختام، و36 كيلو جراما عبارة عن 24 كيس كبد وقوانص وزن واحد كيلو جرام، وعدد 12 كيس دواجن فرخة مجمدة وزن كيلو جرام غير معلومة المصدر، مع تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



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