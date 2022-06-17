اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 02:23 ص
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الشعير يحافظ على المثانة والكلى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:00 ص
الشعير يحافظ على المثانة والكلى.. اعرف التفاصيل مشروب الشعير
فاطمة ياسر

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الشعير يعد من الحيل الجيدة لصحة وجسم الإنسان، لأنه يساهم بشكل كبير في حمايته من العديد من الأضرار الصحية، وخاصة الكلى، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم  الفوائد الصحية لتناول الشعير، وذلك وفقا لموقع "webmed".

الشعير يحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة، ومنها البروتين، والدهون والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، والحديد والمنجنيز،والمغنسيوم، وحمض الفوليك والنحاس، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من قيمة غذائية رائعة يحصل عليها الجسم عند تناولك له.

أما عن فوائد تناول الشعير فهي التالي:
 

-علاج عدوى المسالك البولية:
 

نظرا لأن  الشعير مدر للبول، فهذا يجعله من الحيل الجيدة للتخلص والقضاء علي عدوى المسالك البولية، ولذا تناول كوبا منه يوميا، ستلاحظ أن حرقة البول ستختفى.

-علاج التهاب المثانة:
 

في الأغلب يصاب الشخص بالتهاب المثانة نتيجة لعدوى بكتيرية، وقد يتعرض البعض إلى وصول الالتهاب إلي الكلي، ولذا يشعر الشخص المصاب بألم أثناء التبول، وألم أسفل منطقة الحوض، وقد يتعرض البعض لارتفاع درجات حرارة الجسم، فالشعير يساهم بشكل كبير في التخلص من العدوى من خلال طرد السموم.

-يعالج التهاب الكلى: 
 

ألم في البطن والظهر وكثرة التبول التي يصاحبها حرقة شديدة، والشعور بالغثيان والقيء،  هذه هي أعراض الإصابة بالتهاب الكلي، ولذا نجد عند تناول الشعير تقل حدة الأعراض، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

 


الشعير

فوائد الشعير

تعرف علي فوائد الشعير



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