الشعور بالإرهاق في الصباح علامة تحذير على مرض الكبد الدهنى

كتبت فاطمة خليل

الشعور بالتعب أو الإرهاق هو شيء نشعر به جميعًا بغض النظر عما إذا كنا نعاني من مرض مزمن أم لا، لكن الخبراء يحذرون من الاستخفاف بالشعور بالتعب والإرهاق المتكرر صباحاً، لأنه قد يكون علامة على الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ومرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها كميات زائدة من الدهون في الكبد.

احذر من هذه الأعراض عند الاستيقاظ في الصباح



بقدر ما يتعلق الأمر بالأعراض، يمكن أن تتراوح من مشاكل صحية غير ملحوظة إلى خطيرة، قد تظهر أعراض معينة خاصة في الصباح عندما تستيقظ وهى التعب والإرهاق، التي تدل على الإصابة بالكبد الدهنى.

إذا وجدت نفسك متعبًا من الاستيقاظ ، كأنك لم تنم على الإطلاق ، أخبر طبيبك بذلك.

إلى جانب التعب، هناك العديد من الأعراض الأخرى لمرض الكبد الدهني وتشمل هذه:

- انزعاج أو ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

- انتفاخ البطن

- تضخم الطحال

- اليرقان

- تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة

- فقدان الوزن غير المبرر أو غير المقصود

من هو المعرض لخطر الكبد الدهنى؟



في حين أن السبب الدقيق لمرض الكبد الدهني غير معروف ، يعتقد الباحثون أنه منتشر في الأشخاص المصابين بداء السكري والسمنة.

الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون في الدم، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية أو أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يمكن أيضًا أن تكون بعض الأدوية، بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات وبعض أدوية السرطان، عامل خطر للإصابة بالمرض.