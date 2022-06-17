السعودية: إلغاء إلزامية التحصين ضد كورونا للدوام الحضورى للطلاب والمعلمين

وتم استثناء الفئات غير مستكملة التحصين التي تكون أكثر عرضة للمرض الشديد والتنويم مع التأكيد على عدم حضور الطالب المريض لحين التعافي مع أهمية مراجعة الطبيب أو التواصل مع 937 في حال زيادة شدة الأعراض وعودة الطالب بعد انقضاء فترة المرض والتعافي، مع التأكد من الوضع الصحي للطالب.
وتضمنت الإجراءات داخل المدراس وضع جدول دوري لتنظيف الفصول والمرافق الأخرى باستخدام المطهرات المناسبة والحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ والتخلص الآمن من النفايات.
وفيما يتعلق بالهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة والعمالة، حثت الإجراءات الكادر التعليمي والإداري على استكمال جرعات لقاح «كوفيد-19» وعدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، والتوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة.
وحول الزيارات الخارجية، تضمنت الإجراءات عدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، والتوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة، وتخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور، والتدريب على أسس ومعايير مكافحة العدوى في المدرسة، وتفعيل دور الموجه الصحي بالإشراف على تطبيق معايير مكافحة العدوى في المدرسة، وتدريب الطلبة على نظافة الأيدي وآداب السعال والعطاس، وتخصيص غرفة مناسبة تكون في مكان بعيد بقدر الإمكان عن بقية الفصول لعزل الحالات المشتبه بها أو مكان مناسب في حال عدم التوفر، وتوفير مستلزمات الوقاية من الفايروس مثل المعقمات، الكمامات.
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