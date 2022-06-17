الرئيس عون يبحث مع وزير الدفاع ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

إيمان حنا

ناقش رئيس لبنان العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار في المناطق اللبنانية كافة، وفق بيان لرئاسة لبنان.

كما تطرق البحث إلى أوضاع العسكريين وحاجاتهم وسبل التخفيف من المعاناة التي يعيشونها اقتصاديا وماليا، في ظل الظروف الراهنة.

كذلك تناول الرئيس عون مع الوزير سليم ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل في ضوء المحادثات التي أجريت مع الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة السيد أموس هوكستين والموقف اللبناني الموحد حيال هذه المسألة الوطنية المهمة.