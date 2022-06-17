اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 03:46 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الموريتانى يطمئن على صحة ولي عهد الكويت

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:00 ص
الرئيس الموريتانى يطمئن على صحة ولي عهد الكويت الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، اتصالا هاتفيا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على صحته، داعيا المولى العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أعرب -خلال الاتصال- عن تمنياته بالشفاء العاجل لسمو ولي العهد، أصالة عن نفسه، ونيابة عن الشعب الموريتاني، مذكرا بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وخلال الاتصال، طلب الرئيس من سمو ولي العهد إبلاغ أطيب التحيات إلى أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما عبر عن امتنان موريتانيا قيادة وشعبا للدعم الذي تتلقاه من دولة الكويت الشقيقة.


موريتانيا

اخبار موريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزوانى

الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح



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