وقال شي جين بينغ - في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن نمو حجم التجارة بين الصين وروسيا، والذي بلغ منذ بداية العام 65 مليار دولار، يشهد على القدرة على مقاومة الضغوط وإمكانات التعاون بين البلدين.



وأضاف أن الصين تدعو إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة أزمتي الطاقة والغذاء، مشددًا على ضرورة إزالة العوائق التجارية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على أنه لابد من تعزيز علاقات التعاون بين دول الشمال والجنوب وتوسيع شبكة شركاء التنمية، داعيًا إلى تدويل الموارد وتوسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين.



ويعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.