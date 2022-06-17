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الرئيس السيسي يعلن عن شراكة مصرية أمريكية لتنظيم فعاليات حول التكيف فى أفريقيا

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:35 م
الرئيس السيسي يعلن عن شراكة مصرية أمريكية لتنظيم فعاليات حول التكيف فى أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولاً إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.
 
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.
 
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