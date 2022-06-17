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الحكومة تنفى شائعة اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بـ"إبرة"

الجمعة، 17 يونيو 2022 11:41 ص
الحكومة تنفى شائعة اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بـ"إبرة" اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله علي  بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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وخز ابرة

مجلس الوزراء مصطفي مدبولي

المركز الاعلامي

الحكومة

خطف البنات



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