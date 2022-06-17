الحكومة اليمنية تدعو لمنع بيع الآثار المهربة فى المزادات الأوروبية

وكالات

دعت الحكومة اليمنية دول أوروبا إلى منع الجهات التجارية من بيع آثار يمنية مهربة في المزادات بعدد من المدن الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم إنها "رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية"، لافته إلى أنها وجهت السفارات المعنية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع ذلك.



وطالبت الوزارة، بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية "كونها آثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال"، موضحه أنها "تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".

ودعت الوزارة "الدول الصديقة في أوروبا لمنع تلك الجهات التجارية، التي أعلنت عن بيع آثار يمنية في المزادات ووقف تلك الإجراءات، وتفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة آثار يمنية، لارتباطها الوثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد".