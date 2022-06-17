وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضًا من تدمير 1456 دبابة و3563 مركبة قتالية مصفحة و734 نظامًا مدفعيًا و180 مروحية و593 طائرة بدون طيار.



وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت كذلك في تدمير 233 من راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و97 أنظمة دفاعية جوية و215 طائرة و129 صاروخ كروز و13 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة.



وقالت: إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينة "باخموت".