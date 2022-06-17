التحقيقات: عصابة السيدات لسرقة المواطنين بالشرابية نفذت 7 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن السيدتين المتهمتين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في نشل المواطنين بمنطقة الشرابية، لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفتا بارتكاب 7 وقائع سرقة سابقة.

كانت النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل وشق الحقيبة" باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" ضُبط بحوزتهما.

وأمكن ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليهم، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية من متحصلات السرقة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.