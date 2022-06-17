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"التأمين الصحى" يكشف تفاصيل أضخم فاتورة لعلاج مواطن منذ تطبيق المنظومة

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:00 ص
"التأمين الصحى" يكشف تفاصيل أضخم فاتورة لعلاج مواطن منذ تطبيق المنظومة رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل مع محرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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كشف حسام صادق، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، عن تفاصيل أضخم فاتورة لعلاج منتفع على نفقة التأمين الصحى الجديد، مؤكدا أن الفاتورة كانت لعلاج أحد الحالات فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها وبلغت 1.3 مليون جنيه.
 
وقال حسام صادق، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة وفرت العلاج للمواطن بأعلى معايير للجودة فى مستشفيات المنظومة وقدمت له كل الدعم.
 
وأوضح حسام صادق أن المواطنين حاليا في محافظات الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية يحظون بتطبيق التأمين الصحى الجديد الذى يوفى خدمات بجودة عالية تتفق مع المعايير العالمية.
 
وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يقدمان كل الدعم للمنظومة من أجل توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين"، وأضاف: "منظومة التأمين الصحى الشامل تستهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفع".

الصحة

التأمين الصحى الشامل

المحافظات

التامين الصحي الشامل

التامين الصحي

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