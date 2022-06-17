الاستطلاعات تصدم إدارة بايدن: 71% من الأمريكيين يرون بلادهم فى اتجاه خاطئ

كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة يو اس ايه توداى عن انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى 39% و61% يعارضونه ما يمثل استبيانًا صادم آخر للرئيس وسط ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الغاز.
كما أظهر الاستطلاع، الذى نُشر يوم الجمعة، أن 47% من المستطلعين "لا يوافقون بشدة" على أدائه الوظيفى كرئيس، وهو ارتفاع من 44% ممن رفضوا بشدة فى استطلاع فبراير.
وأظهر الاستطلاع أن 16% فقط من المستجيبين يوافقون بقوة" على أدائه الوظيفى، بينما قال 71 % من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن الولايات المتحدة "تسير فى المسار الخطأ" ويعتقد 16% فقط أنها تسير فى الاتجاه الصحيح.
أظهرت استطلاعات الرأى أيضًا أن تصنيف تأييد بايدن انخفض للأسبوع الثالث على التوالى هذا الأسبوع، مما يشير إلى شهر صعب للرئيس، الذى يواجه تحديات فى ارتفاع التكاليف.
تناول بايدن، فى مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس يوم الخميس، الحالة المزاجية السيئة للجمهور وسط ارتفاع التضخم فى أعقاب قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 30 عامًا.
وقال بايدن: "الناس محبطون حقًا"، وأضاف: "إنهم محبطون حقًا". "لقد ارتفعت الحاجة إلى الصحة العقلية فى أمريكا، لأن الناس رأوا كل شيء محبطًا. كل شيء قد احتسبوا عليه بالضيق. ولكن معظمها نتيجة لما حدث، وما حدث نتيجة لأزمة COVID".
يتجه بايدن إلى انتخابات التجديد النصفى التى تتعامل مع التضخم المرتفع، بالإضافة إلى الازمة الاوكرانية، وعمليات إطلاق النار الجماعية المتعددة الأخيرة وقرار المحكمة العليا المعلق على الأرجح بإلغاء قضية رو ضد وايد.
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