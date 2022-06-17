الاستطلاعات تصدم إدارة بايدن: 71% من الأمريكيين يرون بلادهم فى اتجاه خاطئ

كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة يو اس ايه توداى عن انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكى جو ‏بايدن إلى 39% و61% يعارضونه ما يمثل استبيانًا صادم آخر للرئيس وسط ارتفاع التضخم ‏وارتفاع أسعار الغاز.‏

كما أظهر الاستطلاع، الذى نُشر يوم الجمعة، أن 47% من المستطلعين "لا يوافقون بشدة" على ‏أدائه الوظيفى كرئيس، وهو ارتفاع من 44% ممن رفضوا بشدة فى استطلاع فبراير.‏

وأظهر الاستطلاع أن 16% فقط من المستجيبين يوافقون بقوة" على أدائه الوظيفى، بينما قال 71 % من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن الولايات المتحدة "تسير فى المسار الخطأ" ويعتقد ‏‏16% فقط أنها تسير فى الاتجاه الصحيح.‏

أظهرت استطلاعات الرأى أيضًا أن تصنيف تأييد بايدن انخفض للأسبوع الثالث على التوالى هذا الأسبوع‏، مما يشير إلى شهر صعب للرئيس، الذى يواجه تحديات فى ارتفاع التكاليف.‏

تناول بايدن، فى مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس يوم الخميس، الحالة المزاجية السيئة للجمهور وسط ‏ارتفاع التضخم فى أعقاب قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب ‏من 30 عامًا.‏

وقال بايدن: "الناس محبطون حقًا"، وأضاف: "إنهم محبطون حقًا". "لقد ارتفعت الحاجة إلى الصحة ‏العقلية فى أمريكا، لأن الناس رأوا كل شيء محبطًا. كل شيء قد احتسبوا عليه بالضيق. ولكن معظمها ‏نتيجة لما حدث، وما حدث نتيجة لأزمة ‏COVID‏".‏

يتجه بايدن إلى انتخابات التجديد النصفى التى تتعامل مع التضخم المرتفع، بالإضافة إلى الازمة ‏الاوكرانية، وعمليات إطلاق النار الجماعية المتعددة الأخيرة وقرار المحكمة العليا المعلق على الأرجح ‏بإلغاء قضية رو ضد وايد.‏