الإحصاء: صادرات مصر من الفاكهة الطازجة ترتفع إلى 161 مليون دولار مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة في الفترة الأخيرة، حيث سجلت قيمة صادرات الفواكه نحو 161 مليون و401 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 152 مليون و628 ألف دولار في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و773 ألف دولار، بنسبة زيادة بلغت 5.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت صادرات الفواكه الطازجة ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 439 مليون و105 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 387 مليون و929 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 51 مليون و176 ألف دولار، وتضمنت أهم صادرات المواد الخام كلا من البصل الطازج بقيمة 8 ملايين و981 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 5 ملايين و711 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 3 ملايين و270 ألف دولار.

وشملت قائمة السلع أيضا كلا من صادرات البقول الجافة بقيمة نحو 14 مليون و138 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 10 ملايين و821 ألف دولار في نفش الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و317 ألف دولار.

وإجمالا حققت الصادرات المصرية ارتفاعا كبيرا في مارس الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.48 مليار دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 3.81 مليار دولار في شهر مارس عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 44.1%