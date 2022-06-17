اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: نتابع ما يحيط بتسليم أسانج للولايات المتحدة

الجمعة، 17 يونيو 2022 09:07 م
الأمم المتحدة: نتابع ما يحيط بتسليم أسانج للولايات المتحدة جوليان أسانج
أ ش أ

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أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب ما يحيط بتسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة، وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "نتابع كيف ستنتهى المرافعات القضائية، ويتوقع تقديم الطعن وسنرى النتيجة".

وأضاف حق أن الأمم المتحدة لا تعلق على الأحكام القضائية، معبرا عن أمله فى أن المرافعات ستجرى مع الالتزام بكافة المعايير الدولية ومراعاة حقوق الإنسان.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل قد قررت تسليم جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا منذ عام 2019، قد وافقت على تسليمه للولايات المتحدة حيث يتهم بالتجسس بسبب نشر "ويكيليكس" لمعلومات حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية فى أفغانستان والعراق.

وبوسع أسانج أن يطعن فى قرار تسليمه خلال أسبوعين.


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