وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن "الوضع "مقلق خصوصا" في سيفيرودونيتسك ومحيطها، آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في منطقة لوجانسك التي باتت تحت السيطرة شبه الكاملة للقوات الروسية".

وندد المكتب بعدم توصل طرفي النزاع حتى الآن إلى اتفاق لتسهيل إجلاء المدنيين أو السماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتين تخضعان لقصف متواصل منذ عدة أيام.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن القصف لا يزال يطال المناطق السكنية والمنشآت المدنية في كل أنحاء البلاد؛ ما يتسبب بمقتل وجرح المزيد من المدنيين، منوهة بأنه على الرغم من الصعوبات الهائلة في الوصول إلى المدنيين إلا أن الأمم المتحدة وشركاؤها وصلوا إلى أكثر من 8.8 مليون شخص عبر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

