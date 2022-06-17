الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا في أوكرانيا إلى 10 آلاف و94 قتيلا ومصابا

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أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن 4509 مدنيين لقوا حتفهم فيما أصيب 5585 آخرون منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضافت المفوضية - حسبما ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - أنه من المحتمل أن يكون عدد القتلى في أوكرانيا أعلى لأن الصراع المسلح يمكن أن يؤخر التقارير حول أعداد القتلى.. مشيرة إلى أن معظم الخسائر المسجلة في صفوف المدنيين ناجمة عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، بما في ذلك القصف باستخدام مدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى الصواريخ والغارات الجوية.