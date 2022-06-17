اليوم السابع
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الأرصاد الجوية فى بريطانيا تصدر تحذيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:43 م
الأرصاد الجوية فى بريطانيا تصدر تحذيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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أصدر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيرًا من الدرجة الثالثة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد إلى أكثر من ثلاثين درجة مئوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
 
وأشار المكتب إلى أن بعض المناطق الجنوبية والشرقية من إنجلترا ستشهد أعلى درجات حرارة اليوم ، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
 
وأوضح أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض ابتداء من الغد، ما عدا المناطق الجنوبية للبلاد التي من المتوقع تستمر فيها موجة الحر القادمة من القارة الأوروبية ليومين قادمين.

ارتفاع درجات الحرارة

بريطانيا

موجه الحر

لندن



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