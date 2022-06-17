اعرف جهود الوحدات المحلية فى صيانة أعمدة الإنارة ورفع تراكمات القمامة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى ، فضلا عن شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تابعت رئيس حى غرب شبين الكوم أعمال منظومة النظافة بنطاق الحى للتأكد من رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بالشوارع والميادين الرئيسية ، كما تابعت أعمال وضع أحواض الزرع الجديدة بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر بهدف الارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري وتحسين الرؤية البصرية .

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع عن شن حملة نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بطوخ طنبشا وعزبة راتب ومداخل قرى كفر هلال وكفر الشيخ طعيمة وهورين وطريق (71) الحربي وطريق " بركة السبع /أبو مشهور " ، بالإضافة إلى غسيل وتنظيف وتجميل الطريق السريع ببركة السبع كونه طريق حيوي وهام، وفيما يخص صيانة أعمدة الإنارة بنطاق المركز ، فقد أشار رئيس المدينة إلى أنه تم صيانة واصلاح كشافات الإنارة بشنتنا الحجر و طوخ طنبشا وطريق المشروع وتم إستبدال كافة الكشافات القديمة بأخرى جديدة لتحسين الرؤية البصرية وحفاظا على أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

وفى منوف ، تم متابعة أعمال منظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان وجسر النعناعية وغرف بهواش من بداية الزمام وحتى نهايته بمدخل شما بترعه الجندي وأمام مكتب البريد والجمعية الزراعية بقرية بهواش وزاوية رزين ، فضلا عن متابعة أعمال رفع تراكمات الأتربة والقمامة بمحور شبين الكوم طملاى ورفع المخلفات بمدخل مدينة منوف البحري و إزالة الأتربة بالارصفه الجانبية بطريق البطحة البحرية ، فيما تابع رئيس المدينة أعمال صيانة كشافات الإنارة بطريق كفر العشري ومقابر منشاة سلطان و مد وتدعيم التوصيلات المنزلية لخدمة الغاز الطبيعى بمنطقة عزبة البحيري بطريق "تتا/ منوف" بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان.

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأن العمل جارى على قدم وساق لرفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة المتراكمة بكافة الشوارع والمياديين الرئيسية خلال الورديات الصباحية والمسائية للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة ، حيث تم رفع نواتج الهدم والتطهير بطريق مشتل بكفر عشما وإزالة تجمعات القمامة بالممشى الجديد بالجزيرة الوسطى ، فضلا عن إعادة توزيع صناديق القمامة بكافة شوارع الشهداء والمناطق والبؤر الأكثر تجمعا لتلك التركمات ، بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة ونواتج الهدم بطريق " العراقية /الشهداء " وبنطاق الوحدات المحلية بدراجيل وساحل الجوابر ورفع نواتج التطهير بجسر ترعة الباجورية بسرسموس ، كما أشار رئيس الوحدة المحلية بأنه تم صيانة كشافات الإنارة بشارع الغفار وشارع أبو حجر خلف المستشفى وخلية مدخل زاوية البقلى أمام مسجد الكريم و مدخل الدراع وصيانة الخلية أمام عملية مياه بشتامي وحتى الكوبرى الخرساني و عدد من الكشافات بالطريق العام بدايةً من أمام الوحدة القروية بدراجيل وحتى مدخل كفر الشبع ، كما أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز الشهداء بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام بشارع السنترال وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والتعديات ومن علي الارصفة بالقرية ، فضلا عن متابعة أعمال إصلاح خلية الإنارة العامة أمام مدخل عزبة هجرس بهدف توسعة الطريق وتحقيق الانضباط وتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين .

هذا وقد أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات على انتظام العمل بمنظومة النظافة بنطاق المركز ، حيث تم متابعة أعمال تسوية وتمهيد طريق ٤كيلو متر بالوحدة المحلية بخطاطبة المحطة بمعدات الجملة الميكانيكية ، فضلا عن متابعة أعمال مشروع الصرف الصحي وخط السيب بطريق كوبري السمك الخطاطبة علي الرياح الناصري بالوصلة الممتدة إلى محطة الصرف الصحي بخطاطبة المحطة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات أمام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية المقررة .

ومن جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن تنظيم حملة إشغالات مكبرة بعدد من الشوارع والميادين العامة بالمدينة ، حيث أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ (45) حاله تعدى وتحرير( 7 ) محاضر إشغال بالطريق العام ، فضلا عن إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وإنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها .











