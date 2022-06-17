استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بعد غدا الأحد، بإستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين.

ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة، وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.