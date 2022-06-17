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ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل بالوايلي لـ5 أشخاص بعد انتشال 3جثث من تحت الركام

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:19 م
ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل بالوايلي لـ5 أشخاص بعد انتشال 3جثث من تحت الركام انهيار عقار الوايلي
كتب: عبدالرحمن سيد

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انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، 3 جثث أخرى، من أسفل أنقاض المنزل المنهار في منطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، ليترفع عدد الجثث لـ 5 أشخاص، وتتبقى جثة واحدة يتم البحث عنها. 
 
 
وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار ب(١) حارة حسين شاهين، بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر في منطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار . 
 
 
 
وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .
 
 
 

امن القاهرة

المحافظة

انهيار عقار

البحث عن ضحايا

اليوم السابع بلس

عقار الوايلي



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