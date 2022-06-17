ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل بالوايلي لـ5 أشخاص بعد انتشال 3جثث من تحت الركام

كتب: عبدالرحمن سيد

انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، 3 جثث أخرى، من أسفل أنقاض المنزل المنهار في منطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، ليترفع عدد الجثث لـ 5 أشخاص، وتتبقى جثة واحدة يتم البحث عنها.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار ب(١) حارة حسين شاهين، بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر في منطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .