إقبال كبير على اليوم الصحى المجانة فى نادى المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود يوم صحى مجانى للمهندسين وذويهم، اليوم الجمعة، وسط إقبال كبير من المهندسين وأسرهم.

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم شهد إقبالا كبيرا وتوافد المهندسين وأسرهم على الكشف الطبى المجانى، مشيرا إلى أنه وصل عدد المتلقين للخدمة الصحية اليوم 70 مهندسا.

وأضاف أن اليوم الصحى من أكثر الفعاليات التى يفضلها المهندسين لذلك بيتم تكرارها بصفة مستمرة بناءً على رغبة المهندسين وأسرهم وتنوع التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن الكشف الطبى شمل كشف العظام، قياس الضغط، قياس السكر، وذلك مجانا للمهندسين وأسرهم.