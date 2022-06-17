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إقبال أطفال شمال سيناء على المساجد للمشاركة ببرنامج الأوقاف الصيفي

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:26 ص
إقبال أطفال شمال سيناء على المساجد للمشاركة ببرنامج الأوقاف الصيفي إقبال اطفال شمال سيناء على المساجد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مساجد محافظة شمال سيناء ، إقبالا من الأطفال للمشاركة والاستفادة من فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال ، الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويفعل   فى 29 مسجدا بمحتلف مدن وقرى شمال سيناء .

وأعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء فى بيان، ان الفعاليات بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع  وهى  الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر مباشرة ، ويستمر حتى نهاية العطلة الصيفية .

ويشتمل البرنامج الصيفى للأطفال بالمسجد على تدريس وحفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، و دروس فى السيرة النبوية

وسبق وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، انه  تحقيقا لرغبات الأهالى بتوسيع النطاق الجغرافى للبرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد،  وافقت وزارة الأوقاف على مشاركة (29 ) مسجد لإقامة فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال .

كما اعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء بدءًا للمحفظين المعينين على درجة مالية.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية  اوقاف شمال سيناء ، انه تنفيذا  لقرار وزارة الأوقاف بعودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء ،  يواصل المحفظون المعينون على درجة مالية بالأوقاف عملهم فى  التحفيظ بالمساجد التي يعملون بها ، ومقررا ان يتواصل حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية.
 

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