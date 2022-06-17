إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز النوبارية بالبحيرة.
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة النوبارية.
وتبين إصابة كل من "أميرة ك.م" 45 سنة، ربة منزل و و"هاجر م.ف" 15 سنة، وعبد الله م.ف 12 سنه، و"م غ.ا" 16 سنة مقيمون بالقاهرة
وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرةالجمعة، 17 يونيو 2022 04:38 م
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز النوبارية بالبحيرة.
الموضوعات المتعلقة
أمن البحيرة يلقى القبض على صاحبى قناة على يوتيوب لبث أفلام خادشة للحياءالأربعاء، 03 فبراير 2021 02:21 ص
مدير أمن البحيرة الجديد يزور المحافظ لتهنئته بعيد الأضحى المباركالجمعة، 31 يوليه 2020 12:39 م
"أمن البحيرة" يتحفظ على صاحب الأرض المار بها خط بترول "طنطا- مسطرد"الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 11:06 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة