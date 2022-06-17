إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز النوبارية بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.



وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة النوبارية.



وتبين إصابة كل من "أميرة ك.م" 45 سنة، ربة منزل و و"هاجر م.ف" 15 سنة، وعبد الله م.ف 12 سنه، و"م غ.ا" 16 سنة مقيمون بالقاهرة



وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.