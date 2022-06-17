اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 09:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إخلاء العقارات المجاورة لعقار القاهرة المنهار وتشكيل لجنة هندسية لفحصها

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:19 ص
إخلاء العقارات المجاورة لعقار القاهرة المنهار وتشكيل لجنة هندسية لفحصها انهيار منزل فى الوايلى
كتب عبد الرحمن سيد - سيد الخلفاوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ب(١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة . 
 
وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم، انتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة .
 
وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.
 

انهيار عقار

القاهرة

سقوط عقار

الوايلي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة