أهالى قرية بالمنوفية يطلقون مبادرة لمواجهة غلاء المهور بقائمة مُلزمة للجميع

المنوفية – فريق المحافظات

أطلقت قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مبادرة جديدة لمواجهة الغلاء فى المهور وتعلن قائمة منقولات محددة الجميع يلتزم بها، وذلك فى إطار تعليمات وزارة الأوقاف وتحديد خطبة الجمعة اليوم عن الحفاظ على الوطن ورعاية مصالحه، والحفاظ على الوطن الذى يعد النسيج الاجتماعى الذى يغطى كل من لجأ إليه.

وأكد الشيخ ماهر خضير إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومنسق عام المبادرة، أنه تم إطلاق المبادرة اليوم من المسجد، عقب خطبة الجمعة والتى كانت عن الوطن وحب الأوطان، ومن أجل الحفاظ على الوطن الذى يبدأ بالأسرة الصغيرة ومن ثم يأتى المجتمع، مشيرا إلى أن المبادرة تأتى فى إطار مواجهة الغلاء الشديد والمغالاة التى تم رصدها فى الفترة الأخيرة من رفع للقيمة التى أصبحت عبىء على الجميع وأصبحت لها عواقب وخيمة جدا ولا يتحملها أحد.

وأضاف خضير، أن الحفاظ على الأسرة هو حفاظ على الوطن الذى يوفر الدفء لكل مواطن على أرضه، وهو الأم والأسرة والعائلة لكل من سكن فيه، وهو المكان الذى يجمع كل حبيب وقريب وغريب وبعيد، والمكان الذى يعيش على خيراته ويأكل من ثمراته كل من تعلق فيه، وهو صمام الأمان الذى ينعم به من ضحا من أجله وثابر ولم يكن له من الهاجرين، فالوطن لا يقبل الهجران فحب الوطن يولد مع الإنسان ويرتبط به ارتباطاً وثيقا لا ينفك عنه.

وأضاف خضير أن المبادرة تأتى تحت شعار " يسروا ولا تعسروا " وبعد ما تم رصدة بالقرية من تجهيزات ومغالاة وإسراف تجاوزت كل عرف وحد أرهقت رب كل أسرة وكل فتاة بلا داعى لذلك فقد تم الاتفاق والإلزام العرفى والأخلاقى بين عدد كبير من أهل القرية على أن يكون هناك بنود معينة فى الزواج والتجهيز.

وضمت الشروط أن تكون قائمة المنقولات الزوجية بحد أقصى 200 ألف جنيه وأن يكون بند الذهب فى القائمة لا يقل عن 40 جرام ذهب ويكون متواجدا وليس على الورق، وإلغاء النيش وحجرة الأطفال، أدوات المطبخ الضرورية واللازمة فقط وإلغاء الميكرويف وما شابهه، الأجهزة الكهربائية نوع واحد فقط على أن يكون من النوعية الجيدة وعلى قدر الحاجة الملحة، إلغاء الأجهزة والأدوات المخصصة هدايا لأم الزوج وأخواته، إلغاء الدى جى المخصص لنقل الجهاز والعربات تكون على قدر الحاجة وإلغاء عرض الجهاز، المفارش 10 أطقم و2 بطانية و2 بشكير ومفرش واحد، والملابس عبارة عن 7 عباية بيتى و4 عباية خروج حشمة و3 طقم خروج، وإلغاء فكرة العشا التى تذهب إلى بيت الزوج.

كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد أطلق فى مؤتمر عقده فى وقت سابق، مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج فى محافظات الجمهورية وذلك بعنوان "لتسكنوا إليها؛ حيث تسعى المبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف التى تقضى على العادات السيئة والمتبعة فى الزواج، أملًا فى تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة فى تكاليفه خاصة فى مثل هذه الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع.



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