اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 09:06 م
أكرم القصاص
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ألمانيا تدرس عودة ارتداء الكمامات بدءا من أكتوبر القادم

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:05 م
ألمانيا تدرس عودة ارتداء الكمامات بدءا من أكتوبر القادم الكمامة
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس إمكانية إعادة فرض ارتداء الكمامة من جديدً اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم وحتى شهر أبريل من عام 2023، وذلك تحسبا لانتشار موجة جديدة من جائحة كورونا في الخريف.

وقال مكتب المستشارية - بحسب صحيفة فيلت آم زونتاج - إن عودة إلزامية ارتداء الكمامة هي واحدة من الإجراءات المحتملة، التي سيتم إدخالها على التعديل المقبل لقانون الحماية من العدوى.


يشار إلى أن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، قد صرح بأن بلاده تشهد بالفعل آثار موجة صيفية من الجائحة، مع ارتفاع أعداد المصابين بشكل سريع، داعيا مزيدا من المواطنين إلى الحصول على جرعة معززة رابعة من اللقاحات.


ألمانيا

كورونا

فيروس كورونا

برلين



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