اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهات

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:00 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهات محل ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، عند مستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للمعدن الأصفر مستوى 1847 دولارا.
 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 860 جنيها
 
عيار 21 يسجل 1003 جنيهات
 
عيار 24 يسجل 1146 جنيها
 
الجنيه الذهب 8024 جنيها
 
أونصة الذهب 1847 دولارا
 
انخفض سعر الذهب عالمياً اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو 2022.
 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً.
 
وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.
 
وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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