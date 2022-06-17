أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهات

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، عند مستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار21 ، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للمعدن الأصفر مستوى 1847 دولارا.



أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 860 جنيها

عيار 21 يسجل 1003 جنيهات

عيار 24 يسجل 1146 جنيها

الجنيه الذهب 8024 جنيها

أونصة الذهب 1847 دولارا

انخفض سعر الذهب عالمياً اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو 2022.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولاراً.

وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.