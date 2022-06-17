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أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 17-6-2022 فى البنوك المصرية

الجمعة، 17 يونيو 2022 02:00 م
أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 17-6-2022 فى البنوك المصرية الدرهم الإماراتي
كتب هانى الحوتى

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ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 17-6-2022، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.09 جنيه للشراء.
 
5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.09 جنيه للشراء.
 
5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.10 جنيه للشراء.
 
5.11 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.09 جنيه للشراء.
 
5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.09 جنيه للشراء.
 
5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.10 جنيه للشراء.
 
5.11 جنيه للبيع.
 

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