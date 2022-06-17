اليوم السابع
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أستراليا تطالب سكان ولاية نيو ويلز بإطفاء الكهرباء ساعتين يوميًا بسبب أزمة الطاقة

الجمعة، 17 يونيو 2022 12:00 ص
أستراليا تطالب سكان ولاية نيو ويلز بإطفاء الكهرباء ساعتين يوميًا بسبب أزمة الطاقة انقطاع الكهرباء
كتب محمد جمال

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دعا وزير الطاقة الأسترالى، كريس باون، سكان ولاية نيو ساوث ويلز، إلى إطفاء الأضواء لمواجهة أزمة الطاقة، وحسب “ بي بي سي” قال باون إنه يتعين على المواطنين عدم استخدام الكهرباء لمدة ساعتين مساء كل يوم إذا كان لديهم خيار لفعل ذلك.
 
وأضاف أنه "واثق من أن بالإمكان تجنب انقطاع الكهرباء، يأتى هذا بعد أن علق العمل فى السوق الرئيسية فى أستراليا لبيع الكهرباء بالجملة بسبب الارتفاع فى الأسعار". 
 
وطلب باون من السكان الذين يعيشون فى ولاية نيو ساوث ويلز بتوفير أكبر قدر ممكن من الكهرباء، وقال: "إذا كان لديك خيار حول موعد تشغيل أجهزة معينة، فلا تشغلها من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء".

انقطاع الكهرباء

أستراليا

ارتفاع الأسعار

نيو ساوث ويلز



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