أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات بأفريقيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس السيسي في منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين.
الرئيس السيسي: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات فى أفريقيا
قال الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، ومضيفا: نسعى لتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى".
الرئيس السيسي: جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
الأرصاد: غدا طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة
أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهات
الحماية المدنية تستخرج الجثة السادسة والأخيرة من تحت ركام عقار الوايلى المنهار
مصرع المخرجة الشابة نسمة زعزوع فى حادث مروع على طريق السويس
لقيت المخرجة الشابة نسمة زعزوع مصرعها في حادث سير مروع بالكيلو 109 بطريق السويس القاهرة، عن عمر يناهز 35 عاماً، حيث اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة محملة بالرمال، حيث وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الشاحنة فانحرف عن طريقه ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.
3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور الجديدة
لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف مياه الشرب عن 12 منطقة بالجيزة السبتأعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 18/6/2022م.
"الأوقاف" تخصص رقما على واتس آب للإبلاغ عن وجود صناديق تبرعات بالمساجد
الزمالك يوقع غرامات تأخير على طارق حامد
كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن توقيع غرامات تأخير على طارق حامد لاعب وسط الفريق، عقب تأخره فى العودة من إسبانيا حيث يؤدى برنامج تأهيل عقب شعوره بآلام فى الركبة.
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