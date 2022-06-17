أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات بأفريقيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس السيسي في منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين.

الرئيس السيسي: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات فى أفريقيا

قال الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج بحضور الرئيس بوتين: نسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، ومضيفا: نسعى لتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى".

الرئيس السيسي: جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا الحادة كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

الأرصاد: غدا طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر.. عيار 21 يسجل 1003 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، لليوم الثاني على التوالي، عند مستويات 1003 جنيهات للجرام من عيار21 ، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للمعدن الأصفر مستوى 1847 دولارا.

الحماية المدنية تستخرج الجثة السادسة والأخيرة من تحت ركام عقار الوايلى المنهار

استخرج رجال الإنقاذ البرى التابع للإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، الجثة الأخيرة من أسفل ركام منزل منهار مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلى، وسط تواجد قيادات من مديرية أمن القاهرة ومسئولى المحافظة، للإشراف على عمليات استخراج أى أشخاص أو رفع ركام العقار المنهار، وقامت سيارة الإسعاف بنقلها إلى المشرحة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 6، ويتم استخراج جميع المتواجدين أسفل ركام العقار.

مصرع المخرجة الشابة نسمة زعزوع فى حادث مروع على طريق السويس

لقيت المخرجة الشابة نسمة زعزوع مصرعها في حادث سير مروع بالكيلو 109 بطريق السويس القاهرة، عن عمر يناهز 35 عاماً، حيث اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة محملة بالرمال، حيث وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الشاحنة فانحرف عن طريقه ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها. 3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور الجديدة أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة. لمدة 6 ساعات.. قطع وضعف مياه الشرب عن 12 منطقة بالجيزة السبت أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، ستضطر شركة أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال التغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 18/6/2022م.

"الأوقاف" تخصص رقما على واتس آب للإبلاغ عن وجود صناديق تبرعات بالمساجد خصصت وزارة الأوقاف رقما لتلقى بلاغات المواطنين عبر "واتس آب"، عن وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور وهو "01200115268"، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.