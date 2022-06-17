آلاف الفلسطينيين يُشيعون شهداء "جنين"

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شيّع الآف المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا على يد قوة إسرائيلية خاصة في الحي الشرقي من محافظة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب المشيعون شوارع جنين ومخيمها وهم يحملون جثامين الشهداء على الأكتاف، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال.

وألقت عائلات الشهداء نظرة الوداع على جثامينهم الطاهرة، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة على أرواحهم، قبل أن يواريهم الثرى.

وعم الحداد جنين ومخيمها وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، وعلت مكبرات الصوت في المساجد بالتكبيرات ونعي الشهداء.

وكان المئات من جنود الاحتلال ووحداتهم الخاصة أعدموا الشهداء يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما)، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، بدم بارد داخل سيارتهم، عقب اقتحام مدينة جنين فجرًا، ومداهمة الحي الشرقي منها، ما أدى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها 10 شبان بالرصاص الحي، جرى نقلهم الى المستشفيات.