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536 سيارة كهرباء مرخصة فى مصر بنهاية 2021

الخميس، 16 يونيو 2022 05:00 ص
536 سيارة كهرباء مرخصة فى مصر بنهاية 2021 سيارة كهرباء - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عدد السيارات الكهرباء الحاصلة على تراخيص فى مصر، حيث بلغ عددها نحو 536 سيارة فقط، من إجمالى 10 ملايين و810 ألف و220 مركبة حصلت على تراخيص بنهاية عام 2021.

وتصدرت محافظة القاهرة إجمالى قائمة المحافظات الحائزة على تراخيص مركبات بواقع 2.5 مليون مركبة، بنسبة 22.8٪، يليها محافظة الجيزة بـ1.3 مليون مركبة، وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة "الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية" 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالى المركبات.

واستحوذت السيارات الملاكي على العدد الأكبر وبلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪، تليها سيارات الأجـرة بـ347.9 ألف سيارة بنسبة 6.5٪، وهناك 180 ألف إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بنسبة 1.7٪ من إجمالى المركبات، وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪ تليها اتوبيس الرحلات بعدد 48.4 الف بنسبة 26.9.

وقالت نشرة المركبات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن إجمالى عدد التوك توك المرخص بلغ 307 ألف توك توك بنسبة 2.8% من إجمالى المركبات بنهاية عام 2021، إلى جانب 1.3 مليون سيارة إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة بنسبة 11.5٪ من إجمالى المركبات.


سيارات كهرباء

جهاز الإحصاء

سيارات مرخصة

اخبار الاقتصاد



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