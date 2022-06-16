يوم فى حياة رعاة الغنم بالشرقية بين كفاح لقمة العيش والطرب البدوى.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون اليوم السابع، قبل قليل، بثا مباشرا مع البدو الراحلة وحكايتهم فى التنقل للعيش فى الحقول طوال العام بأسرهم من أجل رعى الأغنام والمواشى، فتجدهم منذ الصباح الباكر يسعون بالأبقار والأغنام في الحقول الزراعية، في الصيف الحار والشتاء البارد، لا يعرفون حياة الرفاهية، يعيشون في خيام بسيطة من القماش لا تخفف عنهم حرارة الشمس، ولا تحميهم من برد الشتاء القارص.





وقال "محمد العرباوي" من قرية منية سنتة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه توارث المهنة من الآباء والأجداد، وإنه فخور بها لكونها مهنة الأنبياء، وأنه اعتاد حياة الترحال من بلد إلى آخر سعيًا وراء لقمة العيش، لم يعرف وأسرته مصدر رزق غير رعاية الأغنام، حياتهم لا تعرف طريقًا للراحة يتنقلون من مكان لآخر لا يعرفون معنى للاستقرار إلا أن الابتسامة لم تفارق وجههم، فخرًا وسعادة بمهنة خير الأنام "رسول الله".



وأردف: أنه يومه يبدأ من السابعة صباحا حتى العصر، وتعاونه زوجته وأطفاله فى رعاية الأبقار والأغنام، ويتنقل من الأراضي والحقول كل 15 يوما، حسب الطبيعة المناخية للمكان، بالرغم من كونه لم تسمح له الظروف الأسرية بإتمام دراسته، لكنه متميز فى إلقاء الأشعار وحفظ العديد منها فضلا عن إلقاء المواويل.



البدو-الرحل



البدو-الرحل



البدو-الرحل



البدو-الرحل



البدو-الرحل-وحكايتهم-فى-التنقل-للعيش-فى-الحقول



البدو-الرحل-وحكايتهم-فى-التنقل-للعيش-فى-الحقول



البدو-الرحل-وحكايتهم-فى-التنقل-للعيش-فى-الحقول