يوم ثقافى ترفيهى للأطفال فى رحاب المسجد الكبير ببورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظمت إدارة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، يوماً ثقافياً ترفيهياً لأبناء المدينة، دعما لرسالة الدين الوسطى وجذباً للأطفال.



ومن جانبه قال الشيخ أشرف داوود، أمام المسجد الكبير، إنه انتهت فاعليات اليوم الترفيهيى والتثقيفى لأبناء بورفؤاد فى رحاب مسجد بورفؤاد الكبير وبحضور عدد من المحفظات.



وأوضح، أن اليوم بدأ بإفطار جماعى للأطفال تخلله كلمة للشيخ أشرف داوود، وتم تزيين المسجد بالبالونات ذات الألوان المبهجة التي يسعد بها الأطفال، مشيراً إلى أنه قدم الأطفال بعد ذلك فقرة الإنشاد الدينى.



وأشار إلى عقد لقاء تثقيفى للشباب ومسابقة دينية ومنافسة بين الحضور في الفعالية التي تمت في جو من السعادة والفرحة الكبيرة بين الأطفال داخل المسجد.



وأشاد أولياء أمور الأطفال، بهذه الفعالية التي تقوم بجذب الأطفال إلى المسجد وتربيتهم التربية الدينية الصحيحة، وتجنب العادات السيئة التي نراها في مجتمعنا.



أطفال بورسعيد



أعداد كبيرة من الأطفال



الأطفال بالمسجد



الأطفال خلال الفطار



الأطفال داخل المسجد



الأطفال في المسجد



الدرس التثقيفي



الشيخ أشرف داود



بالونات في المسجد