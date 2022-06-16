وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين بمسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب والأخصائيين ومديري المدارس الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق.

وكرم محمد عبد الله، وكيل الوزارة، رائد عام اتحاد طلاب كفر الشيخ، محمد الدفراوى، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وحمودة يونس موجه عام الاتحادات الطلابية، كما كرم شروق أحمد راغب، إدارة غرب كفر الشيخ الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الأمناء المرحلة الابتدائية.

كما كرم سماح عبد المنعم إبراهيم، إدارة الحامول التعليمية، الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمناء الأوائل لمجالس الأمناء المرحلة الثانوية، كما كرم فريق جماعة مناهضة التدخين والمخدرات بمدرسة فتح الله بركات الإعدادية بإدارة مطوبس التعليمية، الفائز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة جماعة مناهضة التدخين المكون من الطالبين محمد محمود البنبي، وشهاب الدين محمد السيد، والمشرف على الفريق الأخصائية حنان علي سليمان.

كما كرم وكيل الوزارة، نهاد المارية، مدير مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين، الفائزة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد العام المثالي للمرحلة الإعدادية والدكتور حسام الاشموني، مدير مدرسة الزهور الرسمية لغات، والحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد العام المثالي للمرحلة الابتدائية وكلاهما بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وحث وكيل الوزارة الفائزين بدوام الجد والاجتهاد وتمنى لهم مزيدا من التفوق.



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تكريم طالب متفوق



تكريم مديرة مدرسة



جانب من التكريم لمدراء المدارس



جانب من التكريم



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب