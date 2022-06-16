وفاة سائق تناول مأكولات قبل غسلها فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق يبلغ من العمر 40 سنة مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر تناوله مادة سامة غير معلومة أثناء قيامه بتناول بعض المأكولات دون غسلها بالمنزل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة سائق عقب إصابته بحالة تسمم من جراء تناول طعام غير مغسول.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول محمود ق ط ا سن 40 سنة سائق ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفي المركزي مصاباً بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول مادة غير معلومة وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم العلاج اللازم.

وبسؤال شقيقه حازم ق ط ا 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أكد قيام شقيقه المذكور بتناول بعض المأكولات "دون غسلها بالمنزل" مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.