وصول 1533 مهاجراً إلى لامبيدوزا الإيطالية فى 24 ساعة

فاطمة شوقى

قالت مصادر أمنية إيطالية إن تدفقات الهجرة نحو لامبيدوزا تستمر بلا هوادة، ففى غضون أربع ساعات فقط، من منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا، شهدت سواحل الجزيرة الصقلية 8 عمليات رسو حملت إليها 433 مهاجراً.

وأضافت المصادر ذاتها أن "المهاجرين الوافدين يضافون إلى 698 آخرين وصلوا يوم أمس فى 17 عملية رسوّ متتالية، على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلى، التى أصبحت النقطة الساخنة فيها توشك على الانهيار الآن"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وذكرت المصادر الأمنية أن "زوارق الدورية التابعة لمكتب حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية استمر ترددها طوال يوم أمس على رصيف فافالورو، كما تمكنت مجموعتان الأولى مؤلفة من 62 شخصاً، بينهم امرأتان و6 قصر، والثانية من 77 مهاجراً بينهم امرأة واحدة، من الوصول إلى الجزيرة بشكل مستقل بعد الساعة 11 ليلا بقليل.

وأشارت إلى أن "رجال الشرطة وعناصر الشرطة المالية تتبعوا المهاجرين وصولاً إلى شاطئي جويتجيا وكالا بيزانا على التوالي، حيث قاموا بالاستيلاء على القوارب المستخدمة فى عملية العبور ومصادرتها".

ولفتت المصادر الى أنه “بعد منتصف الليل بقليل، أنزل زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل على رصيف فافالورو، 53 شخصًا أوقفوهم على بعد 40 ميلًا قبالة ساحل الجزيرة، وذلك بالاضافة إلى مجموعتين أخريين مكونتين من 97 و86 بينهم امرأة و16 قاصراً، تم اعتراضهما على التوالي من قبل رجال هيئة حماية الموانئ والشرطة المالية".

وأضافت "على بعد 7 أميال بحرية، تم رصد 82 شخصًا، بينهم 9 نساء، بينما تم وقف 19 آخرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، من قبل قوات الشرطة المالية قرب جزيرة لامبيونى"، وقد "كان بينهم 7 نساء أيضا، ترك القارب بعد انتشال المهاجرين يبحر على غير هدى".