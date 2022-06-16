وصول رئيسي أركان المنطقة الشرقية والغربية بليبيا للقاهرة.. فيديو

كتب أحمد جمعة

وصل إلى القاهرة قبل قليل رئيسا أركان المنطقة الشرقية والغربية في الجيش الليبي، الفريق عبد الرزاق الناظوري، والفريق محمد الحداد، وذلك لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي.

حرص رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت ⁧‫مصر‬⁩ على استضافة أعماله لتسوية الأزمة في ⁧‫ليبيا‬⁩ واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.



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اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية