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وصول رئيسي أركان المنطقة الشرقية والغربية بليبيا للقاهرة.. فيديو

الخميس، 16 يونيو 2022 01:27 م
وصول رئيسي أركان المنطقة الشرقية والغربية بليبيا للقاهرة.. فيديو اجتماعات ليبيا فى القاهرة
كتب أحمد جمعة

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وصل إلى القاهرة قبل قليل رئيسا أركان المنطقة الشرقية والغربية في الجيش الليبي، الفريق عبد الرزاق الناظوري، والفريق محمد الحداد، وذلك لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي. 
 
حرص رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت ⁧‫مصر‬⁩ على استضافة أعماله لتسوية الأزمة في ⁧‫ليبيا‬⁩ واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.
 
 
 
اجتماعات ليبيا
اجتماعات ليبيا
 
اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية
اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية
اجتماعات ليبيا بالقاهرة
اجتماعات ليبيا بالقاهرة

 


ليبيا

اركان المنطقة الشرقية والغربية

اجتماعات ليبيا بالقاهرة

الفريق عبد الرزاق الناظوري

الفريق محمد الحداد



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