وزير الكهرباء: تخفيف الأحمال أصبح أمرا غير وارد فى مصر

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللجوء لتخفيف الأحمال أمر غير وارد على الإطلاق في مصر، كاشفا أن هناك احتياطيا يوميا يصل لـ17 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريبا.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة القومية للكهرباء بحالة جيدة ولم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، قائلا: "جميع الوحدات تعمل بكفاءة عالية نتيجة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانة وإنهائه فى الموعد المحدد له".

وقال شاكر إن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضية.

وأضاف شاكر أنه بالنسبة لشبكات التوزيع ما زال هناك بعض المشاكل التى لا يمكن إنكارها، ويجب الاعتراف بها، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.